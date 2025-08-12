Reazione a Catena, Intrepidi nella bufera: "Non è regolare"

Nella puntata di Reazione a Catena dell'11 agosto, il trio padovano Gli Intrepidi ha difeso con successo il titolo contro il team Alta Velocità, proveniente da Napoli e Milano, nella sfida de L’Intesa Vincente. La partita è stata serrata: Gli Intrepidi hanno conquistato la vittoria con 8 parole contro le 7 degli avversari, confermando la loro superiorità. Nella fase finale, L’Ultima Catena, il montepremi iniziale di 93.000 euro si è ridotto a 2.907 euro. Con gli indizi “Piazza”, “Montalbano” e la necessità di trovare una parola che iniziasse con “Ca” e finisse con “o”, il trio ha risposto correttamente “Calvo” dopo una breve riflessione, nonostante qualche perplessità espressa dal pubblico sui social.

Questa vittoria ha portato il loro guadagno totale a 20.032 euro.Il loro stile di gioco, caratterizzato da definizioni sintetiche e un’intesa straordinaria, ha diviso il pubblico: alcuni hanno messo in dubbio la regolarità delle loro risposte, mentre la maggior parte ne ha elogiato l’originalità, la rapidità mentale e la simpatia. Il successo degli Intrepidi non è casuale, ma deriva da un allenamento costante, una profonda conoscenza reciproca e un legame affettuoso che si manifesta in un gioco di sguardi e intese immediate, trasformando logica e memoria in un’esperienza unica e coinvolgente.