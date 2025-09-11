Libero logo
Reazione a Catena, Stefanelle travolte dagli Sparentati: "Scandalose"

di Ignazio Stagnogiovedì 11 settembre 2025
Nella puntata di Reazione a Catena del 10 settembre, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno, le nuove campionesse, le Stefanelle (Ylenia, Debora e Daniela), hanno fatto il loro ingresso trionfale, detronizzando i precedenti campioni dopo 12 puntate. Il trio femminile ha affrontato gli Sparentati (Valentina, Sandro e Matteo) in una sfida avvincente.

Le Stefanelle sono arrivate all’Ultima Catena con un montepremi di 6.125 euro in palio, dove dovevano trovare una parola che collegasse “Conto” e “Pianta”. Dopo un minuto di confronto, hanno scelto “Fiducia”, ma la risposta corretta era “Finta”, lasciando le campionesse a mani vuote in questa fase.Sui social, in particolare su X, la puntata ha scatenato un vivace dibattito tra i telespettatori. Molti hanno criticato l’associazione tra “Conto” e “Finta”, ritenendola forzata: “Fai conto vuol dire fai finta? Da quando?” ha scritto un utente, mentre un altro ha definito il collegamento “scandaloso”.

Alcuni hanno elogiato gli Sparentati, considerandoli “10 spanne sopra” le campionesse. Non sono mancate proposte alternative per la parola corretta, come “Fiera” (in riferimento a “conto terzi”), mostrando il coinvolgimento del pubblico che ogni sera come vi abbiamo raccontato commenta catena dopo catena il quiz show di Pino Insegno che fa registrare record di ascolti. 

