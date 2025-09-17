Oscurate le spalle nude dell’attrice pro-Pal

Un’immagine che rappresenta un piccolo promemoria per tutte quelle donne che gridano “Free Palestine” facendo il gioco di Hamas. Hannah Einbinder, star di “Hacks”, ha vinto l’Emmy come miglior attrice non protagonista e, alla premiazione a Philadelphia (al suo fianco Jean Smart), ha colto l’occasione per lanciare i soliti slogan anti Israele e «Palestina libera», lei che è tra le firmatarie del demenziale appello per il boicottaggio dell’industria cinematografica israeliana. I social del Quds News Network, rete accusata di essere strettamente affiliata a Hamas, hanno rilanciato il video opacizzando però le spalle e le braccia nude dell’attrice (indossava un elegante vestito ad una sola spallina), al punto che anche la spilla pro-Pal è stata occultata. Questo il trattamento riservato da quei (LOTO) “signori” alle donne libere...