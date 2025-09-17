Torna la contessa squattrinata che aborre i dolci industriali

Così la ritroviamo nella nuova avventura, titolo La contessa va in crociera (Solferino editore, euro 18,50). La pecupag. 288, nia come si sa, non olet, ed è gradita da qualsiasi fonte provenga. Perché la sua modalità esistenziale è ripetitiva, inseguita da innumerevoli creditori, fisco incluso. E la possibilità di metterci una toppa, sia pur sommaria, arriva da Anna, l’ex fidanzata di suo figlio Emanuele (lei lo ha mandato a quel paese perché lui fa il galletto con tutte), tanto bello quanto deficitario nel quoziente intellettivo.

Era entrata inscena nel 2014, ben undici anni fa e non demorde, con le sue stilettate così pungenti da mettere al tappeto l’universo intero. È la contessa torinese Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna (nessun parentela con la contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare di fantozziana memoria), che adora il vermouth da antica tradizione savoairda e a colazione disdegna i dolcetti da supermarket, esigendo soltanto frollini d’autore. È la creatura diletta di Francesco Muzzopappa, l’umorista che ha “traslato” in italiano lo stile Woodhouse, lei torna con l’intatto disprezzo verso il mondo intero, da tipica aristocratica squattrinata, anzi proprio svenata, il suo sangue blu ha urgente bisogno di trasfusioni con ingenti quantitativi di pecunia.

Anna, ex bancaria che si è messa in proprio ed amministra capitali e investimenti altrui, le suggerisce di partecipare a una crociera durante la quale Maria Vittoria farà l’ospite d’onore a pagamento, perla felicità di passeggeri ricchi e volgari. Così si imbarca su quel gigante del mare, supernavi da crociera oggi riprodotte in serie per la gioia dei nuovi pacchiani (termine storico, che firmò l'Avvocato) che si divertono molto con le crociere perché privi di immaginazione propria e si ingozzano di cibo con colazioni al cubo e cene triple, giochini da addestramento tipo cuccioli ebeti e amorazzi con i quali si illudono di rivivere le emozioni di Leonardo Di Caprio e Kate Winslet sul Titanic.

Fra i compagni di viaggio, la contessa ritrova una vecchia amica del giro, l’omologa aristocratia Lucrezia Valsecchi che a differenza sua è molto ingrassata e si veste come le antiche bambole delle bambine romantiche, specie perduta, con balze di chiffon, fino a sedersi proprio come quelle zuccherose immobili creature di porcellana, con lo sguardo fisso nel vuoto e le gambe aperte. Lucrezia ha portato con sé anche il maggiordomo Armando, mentre Maria Vittoria ha lasciato a casa il suo, Orlando, sostituito deal figlio Emanuele. Scrive Muzzopappa che se non si ispirano ai gerundi, i nomi dei maggiordomi non contano nulla. Fra loro anche una suonatrice di arpa con un fisico alla Ursula Andress nuova maniera, che naturalmente ha subito attratto l’erede con il vuoto d’aria al posto del cervello. Saranno loro a fare gruppo per un’avventura che non si sarebbero mai aspettati: durante una tempesta con tuoni e fulmini, la nave inizia a inclinarsi pericolosamente e un mozzo un po’ attempato, che si atteggia a superfigo, li imbarca tutti su una scialuppa di salvataggio, che finisce per arenarsi su un’isola deserta.

Inizia per i naufraghi una situazione che sta a metà tra i film di Robinson Crusoe e il Tom Hanks di Castaway, ove la contessa si esibisce quale esperta di pesca, dure le speranze di salvataggio perché il figlio dopo aver acceso un falò ha scritto “auto” sulla sabbia, dimenticando la i, nella vana speranza di esser visti da qualche mezzo alato di passaggio. Ma spesso c'è un happy end anche per gli ipotetici deficienti, Emanuele affiderà la scritta giusta a un messaggio in bottiglia. Finirà a tarallucci e vino, forse meglio dire bollito misto alla piemontese, preceduto dall'immancabile diletto vermouth della contessa.