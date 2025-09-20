Iacchetti, Pieraccioni dopo la rissa: "Il mio amico Enzino...", parole pesanti

"Ieri sera dopo la richiesta provocatoria 'definisci bambino', il mio amico Enzino Iacchetti ha avuto un'incazzatura di cuore, col cuore, arrivata al cuore (di tutti)".
Leonardo Pieraccioni si espone sui social per dare il suo pieno appoggio e solidarietà a Iacchetti, storico conduttore di Striscia la notizia, protagonista martedì sera a E' sempre Cartabianca di una clamorosa tele-rissa con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele.
Davanti a una Bianca Berlinguer incredula, Iacchetti è arrivato a dare al suo interlocutore dello "str***o" e "pezzo di m***a" per poi minacciarlo di prenderlo "a pugni". Una scenata a cui i diretti interessati, poche ore dopo hanno reagito con parole fredde. Mizrahi ha detto di non credere che Iacchetti "sia in grado di fare pace" con lui, mentre Enzino ha ribadito che ridirebbe tutto quello che gli è uscito di bocca quella sera.
Mentre il regista e attore toscano Pieraccioni si dice vicino a Iacchetti, un alfiere del politicamente scorretto come Giuseppe Cruciani tira le orecchie al conduttore: "Enzino Iacchetti ha tutto il diritto, d'altra parte in larghissima compagnia, a pensare tutto il male possibile dei cosiddetti sionisti, Israele, Netanyahu, eccetera - ha esordito così il conduttore de La Zanzara -. Può dire tutto quello vuole e lo dice, criminali, pezzi di mer***a, schifosi, assassini, eccetera. E infatti lo dice. Tuttavia, per lui, non si può discutere su Gaza, gli viene dato del fascista. I democratici come te che a un certo punto della discussione vorrebbero prendere a pugni l'interlocutore. Ecco il democratico Iacchetti". I democratici come Iacchetti, conclude, "dicono su Gaza non si discute, cioè su Gaza non si può discutere. E allora fategli fare un monologo su Gaza".