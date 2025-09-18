Andrea Scanzi esalta Iacchetti e aizza i pro-Pal: "Finalmente il tappo è esploso"

Siamo alle solite. A Otto e mezzo si gioca al tiro al bersaglio contro Giorgia Meloni e il suo governo. Il tema è ancora una volta Gaza. E il cecchino di turno è Andrea Scanzi, che già si era reso protagonista di una difesa roboante a Enzo Iacchetti, che aveva minacciato di aggressione il suo interlocutore dalla Berlingue.
"Non sposterà di una virgola l'atteggiamento del governo Meloni - ha detto Scanzi -. Qui non c'è neanche un surplus di vigore. C'è un surplus di niente su quello che capita a Gaza. Non c'è una reazione né concreta né etica o morale. Parlano poco di Gaza, ma ne hanno cominciato a parlare solo un mese fa. I tempi di reazioni di questo governo sono stati imbarazzanti. Poi in termini concreti non otterremmo nulla se riconoscessimo lo stato di Palestina. Però sarebbe un bel gesto. Un bel gesto simbolico forte. La Francia lo ha fatto. lo sta facendo la Spagna, lo sta facendo il Belgio. Facciamolo anche noi".
Iacchetti, scontro Parenzo-Scanzi: "Ecco il noto Chihuahua"Fa ancora discutere l’acceso diverbio occorso a “È Sempre Cartabianca” tra l’attore Enzo ...
E ancora: "Israele, quando riceve armi, le prende da tre Paesi: Stati Uniti, Germania e Italia. A me da cittadino italiano fa schifo che anche solo l'1% a questa Israele venga dato dall'Italia. Al tempo stesso c'è un elemento etico. voi parlavate di consenso e di reazioni. Finalmente è esploso il tappo dell'indignazione della delusione, del dolore di tutta Italia. Ne è prova anche il successo che ha avuto lo sbrocco di Enzo Iacchetti in televisione. Giorgia Meloni dov'è in tutto questo? Si rende conto che stiamo vivendo una delle più grandi tragedie dal secondo dopo guerra a oggi? Si rende conto che è in atto uno sterminio? Si rende conto che è in atto uno sterminio da parte di un esercito potentissimo ai danni dei civili? Come fa a stare silente un governo democratico come quello italiano?"