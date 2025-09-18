Andrea Scanzi esalta Iacchetti e aizza i pro-Pal: "Finalmente il tappo è esploso"

Siamo alle solite. A Otto e mezzo si gioca al tiro al bersaglio contro Giorgia Meloni e il suo governo. Il tema è ancora una volta Gaza. E il cecchino di turno è Andrea Scanzi, che già si era reso protagonista di una difesa roboante a Enzo Iacchetti, che aveva minacciato di aggressione il suo interlocutore dalla Berlingue.

"Non sposterà di una virgola l'atteggiamento del governo Meloni - ha detto Scanzi -. Qui non c'è neanche un surplus di vigore. C'è un surplus di niente su quello che capita a Gaza. Non c'è una reazione né concreta né etica o morale. Parlano poco di Gaza, ma ne hanno cominciato a parlare solo un mese fa. I tempi di reazioni di questo governo sono stati imbarazzanti. Poi in termini concreti non otterremmo nulla se riconoscessimo lo stato di Palestina. Però sarebbe un bel gesto. Un bel gesto simbolico forte. La Francia lo ha fatto. lo sta facendo la Spagna, lo sta facendo il Belgio. Facciamolo anche noi".