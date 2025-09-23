Claudia Cardinale è morta: addio al mito del cinema italiano

Libero logo
di Maria Pia Petrarolimartedì 23 settembre 2025
E' morta a 87 anni Claudia Cardinale. L'attrice italiana - come riportano i media francesi - è venuta a mancare a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dal suo agente Laurent Savry all'Afp. Ha recitato con i più grandi registi, da Federico Fellini a Luchino Visconti, da Richard Brooks a Henri Verneuil e Sergio Leone, ed è stata un punto di riferimento del cinema italiano. Uno dei suoi ruoli più importanti è stato quello di Angelica ne Il Gattopardo.

"Ci lascia l'eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista", ha dichiarato Savry. Claudia Cardinale, nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è stata una delle attrici più note del panorama cinematografico. Tra i suoi premi, tre David di Donatello e tre Nastri d'argento, oltre al Leone d'oro alla carriera conferitole alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David alla carriera del 1997.

Tra i suoi film più celebri, accanto al protagonista Marcello Mastroianni, Il bell'Antonio di Mauro Bolognini, La ragazza con la valigia di Valrio Zurlini, 8 1/2 (1963) di Federico Fellini e Il Gattopardo di Luchino Visconti, La ragazza di Bube (1963) di Luigi Comencini, La pelle (1981) di Liliana Cavani. E' stata anche Paolina Bonaparte in Austerlitz, e Claretta Petacci in Claretta di Pasquale Squitieri.  

