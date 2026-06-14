Reazione a catena, Gira e Gira massacrate in diretta: "Uno scempio, troppo scarse"

Oggi, domenica 14 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il benvenuto alle Gira e Gira, una squadra tutta al femminile composta da Sara, Matilde e Mara. Si chiamano così perché amano "andare in giro". Loro studiano insieme e vengono da varie parti dell'Italia. A sfidarle ci sono i Bielli e Buoni, un trio tutto al maschile composto da Alessandro, Denis e Paolo. Questo nome lo hanno scelto perché l'istituto dove studiavano si chiama il Bielle.

Ma alal fine ad avere la meglio sono state le Gira e Gira. Le nuove campionesse avevano la possibilità di portarsi a casa pochissimi soldi, visto i continui errori durante la catena. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da ponte tra "Credito" e "Avanzo". Dopo qualche minuto di discussione, le nuove campionesse hanno azzardato: "Resto". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Residuo".

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "I ragazzi più bravi negli altri giochi ma nell'intesa...Molto buona invece l'intesa delle nuove campionesse!", Comunque America Latina per me è difficile da indovinare, uno poteva dire anche 'America del sud'", "Bravi nei giochi ma un po’ scarsi adesso", "No, amore, quella è l'America del nord", "'Cosa usa l'arbitro in bocca' Perchè dovrebbe esserci un'ammonizione?", "Giocarsi il primo jolly con una parola facilissima", "Ma quanto sono scarse", "Mamma mia che livello….", "L’argento all’orecchio, lavanda cittá francese. Ma possiamo dover vedere questo scempio dopo il torneo dei campioni", "Fa un brutto effetto vedere dei concorrenti scarsi dopo il torneo dei campioni".