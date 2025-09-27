Belen Rodriguez, giallo a Radio 2: è già stufa?

È iniziata da pochi giorni l’avventura radiofonica di Belen Rodriguez, 41 anni appena compiuti, e già si parla di un primo intoppo. Alla terza puntata non si è presentata benché annunciata all’inizio. La nuova trasmissione Radio2 Matti da legare, contenitore del pomeriggio all’insegna del divertimento con Belen Rodriguez, Barty Colucci, Mario Benedetto e Vincenzo De Lucia (imitatore tra gli altri di Maria De Filippi) potrebbe perdere proprio il contributo della bella argentina, che tra due settimane sarà ballerina per un notte a Ballando con le stelle nel sabato sera di Raiuno. Pare che Belen abbia comunicato alla direzione la decisione di abbandonare il progetto.

Liti? Dissapori, divergenze? Per ora è piccolo mistero che sta facendo parlare nei corridoi della Rai. Contattata da Libero, la radio di Viale Mazzini però smentisce. La trasmissione ha determinato lo spostamento alle 19.45, tra qualche polemica, di Caterpillar, storico programma in onda da 29 anni con Massimo Cirri, Sara Zambotti e Paolo Labati per «fare comunità e mettersi in ascolto di chi ascolta».