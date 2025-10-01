Paola Cortellesi riparte da "Petra 3"

«Nonostante sia ruvida e respingente, Petra Delicato è un modello di ispirazione per molte donne. Lei non è una che combatte gli stereotipi, lei non li vede proprio. Va oltre anche i modelli imposti dalla società. È difficile imbattersi in donne come lei che non si curano dei giudizi altrui. È la mia beniamina».

Così l’attrice Paola Cortellesi parla di Petra Delicato, l’amata Ispettrice di Polizia che torna ad interpretare nelle due nuove storie Sky Original di Petra - Terza stagione, che arrivano su Sky Cinema e in streaming su Now l’8 e il 15 ottobre dirette da Maria Sole Tognazzi. Basate sulle opere della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa (entrambe edite in Italia da Sellerio), le nuove storie vedono la protagonista immersa in una situazione familiare in cui difficilmente si sarebbe potuta immaginare: è andata a convivere con il suo nuovo compagno Marco e i suoi tre curiosissimi figli, Marina, Eugenio e Tommaso.

Per lei, abituata a condividere gli spazi al massimo con il suo ragno, la gestione di questo nuovo assetto familiare è una novità non da poco, che la spinge a scoprire nuovi aspetti di se stessa e a esplorare relazioni del tutto nuove. «È un personaggio che si evolve pur restando fedele alla sua identità micidiale», dice Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya.