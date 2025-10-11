Libero logo
Pace a Gaza
Ilaria Salis
Francesca Albanese
Garlasco

Edoardo Leo, "malata, non sapeva neanche più lavarsi": il dramma

di Andrea Carrabinosabato 11 ottobre 2025
Edoardo Leo, "malata, non sapeva neanche più lavarsi": il dramma

(Ansa)

1' di lettura

Edoardo Leo ha raccontato il dramma della malattia di sua nonna, che lo ha molto turbato. In un'intervista rilasciata a 7, il settimanale del Corriere della Sera, l'attore romano si è servito dell'esperienza vissuta in casa per il suo nuovo film "Per te" in uscita nelle sale dal 17 ottobre dopo l’anteprima alla Festa di Roma e ad Alice nella Città. La pellicola tratta di Alzheimer precoce che ha colpito Paolo Piccoli, un uomo di Concordia Sagittaria (Venezia), costretto a vivere in una Rsa nel pieno della vita.

"I miei nonni erano entrambi contadini, ma era mia nonna a tenere i conti di casa e a gestire la famiglia. Quando ha cominciato ad ammalarsi, mio nonno si è trovato completamente perso: era abituato a lavorare incessantemente, ma non sapeva gestire altro. A lui toccava andare nella casa di campagna ad assisterla due volte a settimana, era il suo turno. Non si è mai lamentato, ha reagito con grande pudore a una disgrazia che l’aveva trasformato nel papà di sua madre", ha spiegato.

Alzheimer, la cura attraverso la dieta: lo studio clamoroso

Interventi 'intensivi' sugli stili di vita e sul regime alimentare di un gruppo di pazienti negli stadi iniziali...

Leo ha poi raccontato un episodio che definisce ancora oggi una delle esperienze più devastanti della sua vita: "Ma sai che un giorno ho dovuto fare il bidet a tua nonna?. Mentre ricordava una cosa così terribile che ha a che fare con la dignità di una persona – lavare tua madre perché si è dimenticata come si fa – la definiva ancora oggi una delle esperienze peggiori e più devastanti della sua vita".

Alzheimer, ultrasuoni per riattivare il cervello: la cura rivoluzionaria

Quando l'Alzheimer si manifesta, è come se l'orchestra del cervello perdesse il ritmo: alcuni strumenti s...

La sperimentazione Alzheimer, ultrasuoni per riattivare il cervello: la cura rivoluzionaria

Metodo Ornish Alzheimer, la cura attraverso la dieta: lo studio clamoroso

Lo studio ad Harvard Alzheimer, l'ultima frontiera: come dimezzare il rischio-demenza

tag
edoardo leo
alzheimer

La sperimentazione Alzheimer, ultrasuoni per riattivare il cervello: la cura rivoluzionaria

Metodo Ornish Alzheimer, la cura attraverso la dieta: lo studio clamoroso

Lo studio ad Harvard Alzheimer, l'ultima frontiera: come dimezzare il rischio-demenza

ti potrebbero interessare

1280x853

Alzheimer, ultrasuoni per riattivare il cervello: la cura rivoluzionaria

Susanna Barberini
1280x846

Alzheimer, la cura attraverso la dieta: lo studio clamoroso

1280x1280

Alzheimer, l'ultima frontiera: come dimezzare il rischio-demenza

1280x853

Alzheimer e fase-Rem: ecco chi è a rischio