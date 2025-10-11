Edoardo Leo, "malata, non sapeva neanche più lavarsi": il dramma

Edoardo Leo ha raccontato il dramma della malattia di sua nonna, che lo ha molto turbato. In un'intervista rilasciata a 7, il settimanale del Corriere della Sera, l'attore romano si è servito dell'esperienza vissuta in casa per il suo nuovo film "Per te" in uscita nelle sale dal 17 ottobre dopo l’anteprima alla Festa di Roma e ad Alice nella Città. La pellicola tratta di Alzheimer precoce che ha colpito Paolo Piccoli, un uomo di Concordia Sagittaria (Venezia), costretto a vivere in una Rsa nel pieno della vita.

"I miei nonni erano entrambi contadini, ma era mia nonna a tenere i conti di casa e a gestire la famiglia. Quando ha cominciato ad ammalarsi, mio nonno si è trovato completamente perso: era abituato a lavorare incessantemente, ma non sapeva gestire altro. A lui toccava andare nella casa di campagna ad assisterla due volte a settimana, era il suo turno. Non si è mai lamentato, ha reagito con grande pudore a una disgrazia che l’aveva trasformato nel papà di sua madre", ha spiegato.