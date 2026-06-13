Silvia Salis, il tracollo punto per punto: FdI picchia duro, 365 giorni sciagurati

È considerata la figura che realmente potrebbe contrastare Giorgia Meloni alle prossime elezioni, ma per Silvia Salis è tempo di bilanci come sindaco di Genova, poco più di un anno dopo l'insediamento a Palazzo Tursi. Era il 29 maggio 2025. E se il primo cittadino ha celebrato i 365 giorni della sua amministrazione con una conferenza stampa, il centrodestra ha deciso di presentare il conto. Un conto salato, almeno secondo l'opposizione, che parla di una città “tornata indietro”, stretta tra nuove tasse, sicurezza in caduta libera e promesse rimaste sulla carta.

A guidare l'affondo è Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale: "365 giorni in cui abbiamo sottolineato l'inerzia e l'inattività di questa Amministrazione che non ha fatto altro che sottrarsi alle proprie responsabilità, puntando il dito contro altri: meglio se contro il centrodestra".