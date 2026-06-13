RealPolitik, il sogno di Francesca Bubba: punire i ricchi e cacciare i turisti

Ci sono due modi per vivere il turismo in Italia: come una risorsa o come un intralcio. Francesca Bubba, scrittrice e attivista, sembra propendere per questa seconda posizione. Ospite di Tommaso Labate per l’ultima puntata stagionale di RealPolitik, su Rete 4, ha bollato il matrimonio glamour a Palermo della super popstar britannica Dua Lipa con Callum Turner come l’ennesimo sfregio agli italiani: «Il problema qui non è neanche solo Dua Lipa, perché ogni anno abbiamo un milionario che sceglie di privatizzare il nostro suolo per i suoi spettacoli privati. L’anno scorso - ricorda - abbiamo avuto Jeff Bezos a Venezia. Quando si decide di chiudere una piazza o si chiede addirittura ai residenti di firmare un patto di riservatezza, stiamo privatizzando il suolo pubblico e questo è grave, perché la città è un bene comune».

La pensa come lei Antonio Polito: «Una piazza è pubblica, non può essere chiusa. Io per conto mio sto diventando un po’ xenofobo a causa dell’overturismo, ognuno ha la sua forma xenofobia, io ce l’ho con i turisti. Quando è troppo? C’è un indice che ha fatto un economista, Antonio Preiti, che dice che il rapporto è 1 a 1, un turista per ogni abitante, quando si supera quel rapporto siamo oltre, come a Venezia».