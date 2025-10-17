Bello Figo, sfregio all'Italia: "Tutto stupendo prima di venire qua"

"Era tutto stupendo fin quando mi ritrovo a venire qua", in Italia. A dirlo è Paul Yeboah, in arte Bello Figo. Lo YouTuber e cantante ghanese racconta al podcast One More Time racconta la sua infanzia e non solo. "Siamo atterrati a Milano, mi guardo intorno ed era un mondo diverso. Non mi sono mai in realtà ambientato fino a un paio di anni fa". Arrivato in Italia nel 2004, "me ne restavo solo nella mia cameretta perché io poi di carattere sono timido e non uscivo mai, di amici non ne avevo. La cosa che mi ha aiutato tanto ad esprimermi è stata la musica. Ho iniziato a cantare e a scrivere le prime cose in inglese seguendo un po’ i miei idoli".

E proprio grazie a canzoni come "Non pago affitto" e "Pasta col tonno" ha raggiunto la celebrità: "Facevo sentire alla gente che capitava: 'ce l’hai, c’è il flow'. Poi però arrivano le prime critiche sfidanti sul provare a farlo in italiano. Non parlavo bene in italiano quindi ho sempre tenuto in stand-by la cosa fino al 2010, 2011. La mia visione era importare i miei idoli americani in italiano. Non avevo filtri, precisione. Interpretavo il loro personaggio. Mi veniva male perché non avevo la possibilità come loro di andare in studio".