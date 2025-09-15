Fuori dal coro, portano fuori il cane: l'immigrato scatena l'inferno

Gianluca e Mariangela stavano portando a spasso il cane a Ferrara e sono stati aggrediti da un immigrato irregolare, intento ad urinare davanti al cancello della loro casa. Alla richiesta di andar via si è scatenato l’inferno.

Sono stati attimi di grande paura e vengono raccontati proprio dai due protagonisti a “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni domenica in prima serata su Rete 4. A cominciare il racconto è Mariangela, che, ancora scossa, dice: “Sono stati attimi di grandissima paura, perché questo energumeno si è introdotto nella nostra abitazione, si è avventato su di me, mi ha preso per i capelli e sbattuto contro la macchina e poi sono caduta a terra. Per fortuna è intervenuto subito mio marito e mi ha difesa però purtroppo è stato malmenato anche lui. Io potevo solo urlare, in quel momento ho urlato, i vicini si sono affacciati, alcuni sono usciti e solo così l'energumeno si è dato alla fuga”. Nell’aggredire la donna, questo delinquente in evidente stato alterato ha esclamato: “Qui comando io, dovete andar via sennò vi ammazzo tutti, anche il cane”.

Prosegue quindi il racconto e aggiunge una riflessione importante suo marito, l’avvocato Gianluca Bonazza, che avrebbe impugnato un tubo metallico per difendersi, ma lo straniero glielo avrebbe sottratto e avrebbe iniziato a colpirlo. Bonazza afferma: “Io penso che l'accoglienza indistinta e generalizzata non sia la via giusta da perseguire. Sono assolutamente convinto che chi si trovi irregolare sul nostro territorio, come nel nostro caso, da dieci anni e abbia la fedina penale lunga come un'autostrada dovrebbe essere senza se e senza ma preso e ricondotto nel suo Paese d'origine”. Non un episodio isolato, purtroppo, perché da circa un anno e mezzo questo soggetto di origine africana disturberebbe e minaccerebbe gli abitanti del quartiere, arrivando persino a spacciare. Provvedimenti seri, nei confronti di quest’uomo, ancora non sono stati presi.