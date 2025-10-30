Vanessa Incontrada, sparate contro Giorgia Meloni: "Mi spaventa, di cosa ho il terrore"

Vanessa Incontrada ancora contro Giorgia Meloni e governo. Partendo dal ddl Valditara e l'educazione sessuale nelle scuole, la conduttrice ricorda che "la sessualità fa parte di noi. È giusto far comprendere ai più giovani come si scopre, le problematiche che ci possono essere, quanto è bello il rapporto sessuale tra due persone, che siano dello stesso sesso o meno. Proveranno emozioni che non conoscono, che non hanno mai provato prima. Mi auguro che non passi, e lo dico: lotto contro questa cosa".

E poi ancora, intervistata da Vanity Fair, sempre sui diritti: "Non riesco a capire perché quasi nel 2026 siamo ancora a discutere sul matrimonio omosessuale e sull’aborto, che dovrebbero essere già in Costituzione. Mi arrabbio molto quando sento dire che l’aborto è un atto immorale, che lo dica poi una politica che dovrebbe rappresentarci... La libertà è nell’essere umano. E l’amore è amo".