Ruota della Fortuna, la frase di Gerry su Samira che nessuno ha notato

Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 11 novembre, Gerry Scotti inaugura con tono leggero, ringraziando il pubblico in studio per il successo del programma e sedendosi tra gli spettatori per ammirare l’ingresso di Samira Lui, scherzando: "Dicono che è bella, ma qualche difetto ce l’avrà". Entrambi ringraziano chi compie lunghi viaggi per assistere dal vivo.A difendere il titolo c’è il "mega campione" Gabriele Casti, insegnante di sostegno originario di Selegas (Cagliari) e residente a Roma, già a 255.100 euro più una Grande Panda. Lo sfidano Prisca, romana impiegata in un call center accompagnata dalla suocera, e Stefano, napoletano trapiantato ad Abbiategrasso dove insegna Lettere, in studio con la fidanzata Grazia.Si parte con la manche Giramondo dedicata al Lussemburgo: Stefano indovina subito "Una leggiadra e colorata farfalla" guadagnando 1.000 euro e il primo giro della ruota. Nel round musicale su Sabrina Salerno, dopo errori di entrambi gli sfidanti, Gabriele risolve "Canda Boys dove si va al sodo senza problemi" per altri 1.000 euro.

Nel Mistero di Retequattro, Prisca balza in testa a 3.100 euro con "Nulla sfugge all’acuta Signora in Giallo", nonostante la bancarotta di Gabriele. Il Cruciruota di geometria porta il campione a 9.300 euro grazie a "Squadra, linea, asse, cubo, area e regolo". Stefano si rifà nel Regno degli animali con il Kookaburra ("Uccello australiano dal verso ridacchiante") arrivando a 4.800 euro e conquistando il Jolly Panda. Nel Treno Express, Gabriele sale a 20.300 euro indovinando "Accogliere l’ospite con una tazzina di caffè".Il Triplete "In alto" vede un punto a testa: Stefano con "Lo sono i cuori di chi ha speranza", Gabriele con "Come le mani di chi viene arrestato", Prisca con la superfast "Silvestri e la sua famosa Salirò"; un’extra va a Stefano per "Il salto di Gianmarco Tamberi". Nell’ultimo round a 800 euro per lettera, Stefano risolve "Chi fraintende prende fischi per fiaschi" ma si ferma a 21.200 euro, appena 100 in meno di Gabriele che resta campione con 21.300 euro.

Nella Ruota delle Meraviglie a tema "Campo", Gabriele si arrende su "Giallo quando coltivato a grano" e "Magnetico e di aviazione", ma indovina "Di Margherite a primavera". Le buste rivelano 100 euro per la conferma da campione, 5.000 euro per la frase sbagliata e 10.000 euro nella verde: il montepremi sale a 286.400 euro.