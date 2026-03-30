Ruota della Fortuna, Chiara nella bufera: "tra" o fra", cosa ha detto davvero

Gli altri concorrenti erano Alessandro da Scandicci, esperto di sicurezza informatica, con il fratello in studio.Tra le risposte più brillanti: Calogero ha indovinato lo “shima enaga” definendolo “uccellino simile a una palla di cotone”, mentre Alessandro ha azzeccato il tema musicale su Malika Ayane con “Un viaggio attraverso il lato selvaggio dell’amore”. Nel jackpot (partito da 42.200 euro) Calogero ha risposto correttamente su giochi enigmistici.Il momento più discusso è arrivato nell’ultimo round con tema “appuntamenti in campagna”. Chiara ha dato la risposta vincente: “Tra galline: ci becchiamo domani”.

Proprio la scelta di dire “tra” invece di “fra” ha scatenato un vivace dibattito tra i telespettatori e sui social: molti si sono chiesti se “tra” e “fra” siano perfettamente intercambiabili o se una delle due forme sia preferibile in quel contesto. In tanti hanno sentito un "fra", ma rivedendo il tutto al "var" la risposta della concorrente è stata corretta. La pronuncia di Chiara ha diviso il pubblico, diventando il vero “tormentone” della puntata.Con 8.800 euro accumulati nelle manche, Chiara è diventata la nuova campionessa. Purtroppo nella Ruota delle Meraviglie (tema “al circo”) non ha indovinato nessuna definizione (rullo di tamburi e acrobazie, mirabolanti attrazioni, spettacoli sotto il tendone), fermando così il suo montepremi. Le buste nascondevano 15.000, 20.000 e addirittura 200.000 euro.