La Ruota della Fortuna, addio gettoni d'oro: come pagheranno i concorrenti

di
lunedì 2 febbraio 2026
1' di lettura

Clamorosa svolta per i concorrenti de La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Non stiamo parlando di nuovi giochi o nuovi format, ma del passaggio - da ieri, domenica 1° febbraio -, dei primi in gettoni d'oro a quello in soldi reali. "È una cosa che avevo chiesto vent’anni fa, c’hanno messo vent’anni ad ascoltarmi e ad accontentarmi" ha annunciato Gerry Scotti il conduttore dei due giochi in onda su Mediaset. 

Come spiega Davide Maggio, ai concorrenti vittoriosi, dunque, non verranno più dati i premi in gettoni d’oro ma saranno liquidati in soldi reali con la ritenuta d’acconto, ovvero riceveranno direttamente i bonifici già tassati delle vincite. Dagli anni Cinquanta, infatti, si utilizzano i gettoni. Il motivo? Le trasmissioni televisive inventarono questo escamotage per rispettare le stringenti norme sul gioco d’azzardo, impedito dalla legge italiana al di fuori di contesti regolamentati. Ma dal 1° gennaio 2019 l'obbligo delle vincite in gettoni d'oro è stato abolito.

Che cosa cambia per i concorrenti? Ogni gettone d'oro vale circa 1300 euro. In caso di vincite considerevoli, quindi, ne ricaverebbero molti. Questi poi verranno trasportati e tenuti in sicurezza fino al momento del cambio. Inoltre, con i gettoni d’oro il vincitore deve pagare la tassa sui premi da gioco, che è pari al 20%. Con la svolta dei soldi reali, i concorrenti riceveranno la vincita direttamente sul proprio conto corrente

