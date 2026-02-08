La ruota della fortuna, il fuoco amico di Striscia su Samira Lui

«Dovete andare via». E giù nell’acqua, senza troppi complimenti. Quello di inviato di Striscia la notizia è senza dubbio uno dei mestieri più pericolosi, e non solo della televisione italiana. E con lui, spesso rischia grosso anche il cameraman. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci da quest’anno, per la prima volta nella sua lunga storia, ha abbandonato la fascia dell’access prime time spostandosi alla prima serata del giovedì, per quattro appuntamenti speciali.

Nell’ultimo, è andato in onda un servizio dall’esito sconcertante: qualcosa in più della “solita” rissa. Michele Macrì, inviato di Striscia, arriva a Cirò Marina, in provincia di Crotone in Calabria, per indagare sulla pesca illegale del novellame di sarda, gergalmente indicato come “bianchetto”. Una pratica che mette a rischio la specie e dunque vietata dalla legge. Oltre all’equilibrio della fauna ittica, si parla infatti anche di un giro da milioni di euro tutti ovviamente sottratti al fisco. Sul lungomare, Macrì prova dunque a far luce sui pescherecci fuorilegge che operano di notte e nelle prime ore del mattino con reti a strascico vietate, sui mercati ittici “paralleli”, sui venditori porta a porta e ristoratori compiacenti. Non si parla di una vicenda locale, visto che il prodotto arriva persino nella grande distribuzione nazionale.

Quando l’inviato arriva al porto per fare domande ai pescatori del posto, creando scompiglio e provocando la reazione furibonda e vergognosa di alcuni uomini, che hanno pensato bene di scaraventare in mare il cameraman. La telecamera però è riuscita a immortalare gli insulti, gli spintoni, il parapiglia e gli attimi immediatamente successivi alla caduta in acqua, con Macrì che prima raccoglie la telecamera evitando il disastro completo e poi cerca di aiutare il suo operatore a risalire sulla banchina.

C'è spazio anche per I Nuovi mostri, una delle rubriche di maggiore successo della “vecchia” Striscia. Protagonista d’eccezione, Samira Lui: per una sera conduttrice dietro al bancone, la spalla di Gerry Scotti viene messa alla berlina per la sua esibizione al flauto alla Ruota della Fortuna. Fuoco amico su Mediaset, come piace a Ricci.