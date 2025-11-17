La soap spagnola trionfa nella notte

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (Una vita) Colpo di genio degli strateghi del marketing del Biscione. Ottimizzare i magazzini approfittando del progressivo incremento del bacino notturno guardando al target femminile. La programmazione si fa più aggressiva con l’avvicinarsi del fine settimana. L’ultima mossa vincente è stata la scelta di riprogrammare alcune puntate della saga spagnola Una vita, andata in onda dal 2015 al 2022 e ora rivalorizzata con ottimi esiti. I dati: nella notte tra giovedì e venerdì, dalle 2 alle 5, Canale 5 ha trasmesso ben 8 puntate della storia ambientata in un ricco quartiere di Madrid agli inizi del ’900; risultati: punte del 10% di share e ben 560mila spettatori sommando tutti gli episodi, con una media di 70mila teste e picchi di 150mila. Faide tra famiglie di aristocratici madrileni ma anche il racconto delle vite delle domestiche, sostanzialmente un contraltare della narrazione dei nobili vista anche dal “buco della serratura” dei ceti più umili che captano i segreti dei ricchi. E sullo sfondo c’è pure l’amore saffico tra la moglie di un potente militare e una nota pittrice giunta © RIPRODUZIONE RISERVATA da poco in città.