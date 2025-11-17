Morte le gemelle Kessler, avviata un'indagine. La Bild: "Suicidio assistito"

Sono morte insieme Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo tedesco. Lo riferiscono l'agenzia Dpa e il quotidiano Bild. Secondo quest'ultimo, le due sorelle avrebbero optato per il suicidio assistito. Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, lasciarono la DDR con la famiglia prima della costruzione del Muro di Berlino. Le due sorelle, 89 anni, si sarebbero spente insieme nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Pur avendo avuto relazioni stabili, non si sposarono mai. E dal 1986 vivevano insieme in un’unica casa bifamiliare con ingresso comune.

Avevano ottenuto una grande fama anche in Italia come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici. A soli 16 anni si esibivano al teatro Palladium di Duesseldorf e a 18 salirono sul palco del Lido di Parigi. Protagoniste dei varietà televisivi degli anni Cinquanta e Sessanta e note come le "gambe della nazione" grazie alla loro presenza scenica, erano molto unite nella vita e adesso anche nella morte. Le Kessler, inoltre, avevano manifestato in passato il desiderio di essere sepolte insieme, in un'unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. "Lo abbiamo stabilito nel nostro testamento", aveva dichiarato Ellen in un'intervista al quotidiano Bild nell'aprile 2024.