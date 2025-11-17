Libero logo
di
lunedì 17 novembre 2025
Morte le gemelle Kessler, avviata un'indagine. La Bild: "Suicidio assistito"

Sono morte insieme Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo tedesco. Lo riferiscono l'agenzia Dpa e il quotidiano Bild. Secondo quest'ultimo, le due sorelle avrebbero optato per il suicidio assistito. Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, lasciarono la DDR con la famiglia prima della costruzione del Muro di Berlino. Le due sorelle, 89 anni, si sarebbero spente insieme nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera.  Pur avendo avuto relazioni stabili, non si sposarono mai. E dal 1986 vivevano insieme in un’unica casa bifamiliare con ingresso comune.

Avevano ottenuto una grande fama anche in Italia come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici. A soli 16 anni si esibivano al teatro Palladium di Duesseldorf e a 18 salirono sul palco del Lido di Parigi. Protagoniste dei varietà televisivi degli anni Cinquanta e Sessanta e note come le "gambe della nazione" grazie alla loro presenza scenica, erano molto unite nella vita e adesso anche nella morte. Le Kessler, inoltre, avevano manifestato in passato il desiderio di essere sepolte insieme, in un'unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. "Lo abbiamo stabilito nel nostro testamento", aveva dichiarato Ellen in un'intervista al quotidiano Bild nell'aprile 2024.

La polizia di Monaco avrebbe confermato che la morte delle gemelle non è attribuibile "a terze persone". In Germania, la "morte assistita" è consentita a determinate condizioni: la persona deve, tra le altre cose, "agire in modo autonomo e di propria spontanea volontà", autosomministrandosi il farmaco letale, oltre ad essere maggiorenne e avere capacità giuridica. L'assistenza non può eseguire l'atto letale: questa sarebbe "eutanasia attiva", che è invece vietata. 

Gli agenti sarebbero stati informati della decisione delle Kessler oggi, dopo che le due donne erano già decedute. Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti hanno potuto solo constatare il loro decesso ed escludere la responsabilità di terzi.

tag
alice kessler
ellen kessler

