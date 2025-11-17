Gemelle Kessler, trovate morte in casa dalla polizia: "Suicidio assistito"

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state trovate senza vita nella loro abitazione a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera, dalla polizia. Avevano 89 anni. Secondo il quotidiano Bild, le due sorelle protagoniste del mondo dello spettacolo tedesco, avrebbero optato per un doppio suicidio assistito. E la polizia criminale sarebbe stata informata della decisione delle Kessler solo oggi, dopo che le due donne erano già decedute. Gli agenti, giunti nella casa bifamiliare delle Kessler, ne hanno constatato il decesso e hanno confermato alla stampa che la loro morte non è attribuibile "a terze persone".

In Germania, in effetti, la "morte assistita" è consentita a determinate condizioni: la persona deve, tra le altre cose, "agire in modo autonomo e di propria spontanea volontà", autosomministrandosi il farmaco letale, oltre ad essere maggiorenne e avere capacità giuridica. L'assistenza non può eseguire l'atto letale: questa sarebbe "eutanasia attiva", che è invece vietata. In un'intervista del 2024 alla Bild avevano manifestato il desiderio di morire ed essere sepolte insieme, in un'unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. "Lo abbiamo stabilito nel nostro testamento", aveva dichiarato Ellen.