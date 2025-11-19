Gemelle Kessler, contro il governo usano pure loro

Insomma se le Kessler avessero avuto la sfortuna di risiedere in Italia, non avrebbero potuto salutare la propria esistenza con la leggerezza del Da-da-un-pa, a causa di quel becero esecutivo di sovranisti retrivi che ci ritroviamo, è grossomodo il messaggio combinato del testo e delle immagini. Che la sinistra italiana sia stata al governo quasi ininterrottamente dal 2011 al 2022 senza sognarsi non solo di approvare una legge che incardinasse la materia, ma nemmeno di condurre uno straccio di battaglia culturale in proposito, trascolora a dettaglio fastidioso: mai disturbare la Titolazione Antifascista con la realtà. All’interno, “l’inchiesta” a firma di Francesca Schianchi ci svela la (non) notizia: “Una proposta c’è, giace in Senato, scritta dalla destra e parecchio contestata dalle opposizioni” (mentre il governo dovrebbe coltivare il buon gusto di presentare iniziative gradite alle opposizioni). Ma perché “giace”? Perché, ci svela il segugio-Schianchi, “la Toscana la primavera scorsa si è arrangiata da sola” e “il governo Meloni” (che inspiegabilmente non accetta il ruolo di passacarte della giunta Giani) “ha impugnato la legge dicendo: il suicidio assistito non è competenza delle regioni”.

Si attende quindi il pronunciamento della Corte Costituzionale. Ma par di capire che sulla testata sabauda per una volta l’ “autonomia” regionale non sia una parolaccia, nel caso del suicidio assistito (mentre protezione civile e coordinamento della spesa sanitaria sono irrinuciabili prerogative statali insidiate dal barbaro Calderoli). In ogni caso, “nelle pieghe” del testo attualmente circolante in Parlamento si aggira “un’ombra” inquietante. È “l’ombra del sottosegretario Alfredo Mantovano”, che sarebbe il referente occulto di “mondi cattolici estremamente conservatori” (come è noto, il cattolicesimo costituisce un prezioso contributo al dibattito democratico se e solo se progressista e tardo-bergogliano). Quest’ombra avvolgente, che sembra evocare più un membro della Spectre che un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, torna anche sul Domani: “a dettare le condizioni” in tema di fine-vita “sarebbe Alfredo Mantovano, una lunga storia personale in buoni rapporti con il Vaticano e i gruppi Pro-Vita”, scritto così, come se si trattasse di bande eversive, e non di realtà che sulla traduzione legislativa dell’evento-culmine dell’umano la pensano legittimamente (o no?) in modo diverso dal quotidiano di De Benedetti.