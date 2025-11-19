Kessler, un mito anche per i millennial

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Studio Aperto)

Il più tempestivo è stato “Studio Aperto” su Italia 1 che alle 18:30 di lunedì ha aperto con la notizia della morte delle sorelle Kessler, avanzando subito l’ipotesi del suicidio assistito con picchi del 6% di share. Ma, a partire dalla diffusione della triste news, tutti i principali tg e contenitori ne han parlato, da Dentro la notizia di Nuzzi su Canale 5 (17% di share) a La vita in diretta di Matano su Rai 1 (22%), da Bella Ma’ di Diaco su Rai 2, che ha fatto il record stagionale con l’8.3% di share, a Tg4 Diario del giorno su Rete 4 (5.8%), dal Tg1 delle 20 (26.2%) a Cinque Minuti di Vespa (22.9%), dal Tg5 delle 20 (20.8%) al Tg La7 di Mentana (8%).

Scontato il riscontro generalista ma il mito delle due gemelle tedesche che hanno “umanizzato” l’immagine della Germania del Dopoguerra attraversa le generazioni: basti sommare gli utenti che hanno seguito la notizia dai device tecnologici si arriva a circa 250mila unità. Molto da traino anche la decisione di donare la loro eredità a organizzazioni umanitarie così come la scelta di morire insieme, ultimo atto spettacolare di una vita da showgirl.