Gemelle Kessler, litigi, depressione e la parete scorrevole: come vivevano gli ultimi anni

Hanno fatto la storia della televisione, le gemelle Kessler sono apparse per la prima volta in Rai a ventidue anni nel 1961, partecipando al programma Giardino d'inverno. Un debutto che ha segnato la loro carriera diventando delle vere e proprie star in Italia grazie a brani come "Da-da-un-pa" e ai loro balletti moderni. Nate a Nerchau in Sassonia il 20 agosto 1936, avevano lasciato a sedici anni la Ddr per trasferirsi a Dusseldorf. Un’infanzia complessa con un padre alcolista che più volte picchiava la madre.

Hanno deciso di morire insieme nella loro casa a Grünwald, poco fuori Monaco dove vivevano da più di quarant’anni. Uno stessa casa ma con due appartamenti separati da una parete scorrevole che nei momenti di litigi veniva chiusa per consentire ad ognuna di vivere la propria indipendenza. Una villetta con giardino, piscina, due ingressi separati ma appartamenti confinanti. Una vita passata insieme ed anche nelle ultime volontà hanno deciso di farsi tumulare nella stessa urna.

Alice ed Ellen avevano scelto da tempo quando “uscire di scena” e negli ultimi anni, come raccontato da amici al Corriere della Sera la gemella Ellen aveva cominciato a soffrire di una depressione silenziosa e sempre al settimanale Bunt aveva chiarito che spegnersi lentamente, perdendo autonomia e indipendenza, non era un'opzione da considerare. Come pure era inimmaginabile pensare di vivere una senza l'altra.