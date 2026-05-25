Fuori dal coro, Igor Marini choc: l'uomo dello scandalo Prodi oggi è un occupante abusivo

Igor Marini, ex attore e stuntman, occupa abusivamente la casa del signor Pierluigi Gentile, 47 anni, a Cerveteri (Roma) da ben 3 anni. Viviana D’Introno, giornalista di Fuori dal Coro (contenitore d’approfondimento di Rete 4, condotto da Mario Giordano), è andata sul posto per testimoniare l’ennesimo episodio di abusivismo che affligge i cittadini italiani onesti.

Molti ricordano Marini nel ruolo d’istruttore di sopravvivenza nel film Noi Uomini Duri del 1987, protagonisti Enrico Montesano e Renato Pozzetto. Marini, però, è salito agli onori delle cronache non solo per questo. Ex-consulente finanziario, sedicente Conte e protagonista nel 2003 di un caso senza precedenti, l'affare Telekom-Serbia (l'acquisto nel 1997, cioè, della Telecom di un terzo della società telefonica serba durante il primo governo Prodi).

È lui ad aver tirato in ballo Prodi, Fassino e Dini indicandoli come destinatari di mazzette. Super-testimone di presunte tangenti (una da 125mila dollari, ndr) incassate dai politici in vista di quegli anni. Avevano anche nomi in codice: Dini era “ranocchio”, Fassino “cicogna” e Prodi “mortadella”. Nonostante la testimonianza, però, fu poi Marini ad essere condannato a dieci anni per associazione a delinquere e calunnia.

Intercettato dalla D’Introno, Marini non risponde sulla possibilità di sgomberare e smentisce di conoscere il signor Pierluigi, proprietario dell’immobile (con un muto ancora in corso) da lui occupato abusivamente: “Non lo conosco, non lo voglio conoscere. C'è il mio avvocato, può chiamarlo. Vi filmo, vi metto online, dappertutto siete”. Pierluigi, dal canto suo, commenta amareggiato: “Continuo a pagare un muto, le tasse, l'elettricità e l'acqua e lui sta dentro facendo finta che tutto vada bene e che non abbia alcun problema”.

Nella casa di Cerveteri, insomma, Igor Marini ci vive gratis e senza nemmeno avere un contratto d'affitto, perché dopo essere entrato in casa nel 2023 con la promessa di restarci solo qualche giorno, l'abusivo non ne è più uscito. Poi, il dettaglio inquietante che riferisce lo stesso Gentile: “Lui aveva manifestato l’interesse di comprare gli appartamenti, ma, dopo avergli dato una data ultima per il pagamento e lo sgombero, ci ha comunicato di essere ai domiciliari, cosa che non sapevo. Sono passati tre anni, ho perso seimila euro di affitti all’anno”. In attesa che il giudice si esprima sulla richiesta di sgombero, Igor Marini continua a fare “l’uomo duro” e resta dov’è.