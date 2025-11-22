Ornella Vanoni, la rivelazione incredibile: "Cosa stava per fare"

Una foto in bianco e nero su Instagram: lui ai tasti del pianoforte, lei con una collana di perle, bellissima. E' il ricordo di Gino Paoli di Ornella Vanoni , con la quale visse un amore letteralmente 'senza fine'. Forse è questo il tributo più commovente e sentito in ore in cui praticamente tutto il mondo dello spettacolo e della televisione ha salutato la grande cantante milanese morta nella serata di venerdì a 91 anni.

"Con grande dispiacere e immensa tristezza nelle scorse ore ho ricevuto la notizia della scomparsa della cara Ornella. Ornella è un'icona della musica italiana. Voce unica, eleganza, personalità, con un amore straordinario per l'arte. Era una donna raffinata e di grande profondità che alternava un'ironia e una leggerezza meravigliose. Ha avuto una carriera straordinaria ed era davvero una signora della musica italiana, ricevendo la stima e l'affetto di tante generazioni", la ricorda in una nota.

"Ci eravamo sentite l'ultima volta due settimane fa - continua Berti - per una bella telefonata dove mi raccontava dei suoi progetti imminenti, sia televisivi sia musicali e che stava per registrare un nuovo brano con Gino Paoli. Ci eravamo ripromesse di ritrovarci a Milano quanto prima".