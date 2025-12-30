Teo, Ambra, Giucas: botti di Capodanno in anticipo da Zia Mara

Con discreto anticipo sulla notte di San Silvestro, Mara Venier ha deciso di sparare i botti di Capodanno direttamente dallo studio di Domenica In, su Rai 1, nell’ultima puntata del 2025. Decisamente vivace. Qualcuno nei mesi scorsi ha (ri)tirato fuori le classiche voci di screzi dietro le quinte tra Zia Mara e la sua spalla Teo Mammucari, celebre per le battute da disturbatore ma pure per il suo caratterino. Il comico romano, in studio, esprime il suo auspicio per i prossimi 12 mesi: «Mi piacerebbe vivere la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In». «Perché questi giorni?», domanda stupita la conduttrice. «Perché ci stiamo divertendo».

Segue botta e risposta al fulmicotone: «Ma è dall'inizio che ci divertiamo! Ma che stai a dì... - lo rimbrotta la Venier - Sembra che ci siano state tensioni, mai come quest'anno tutto tranquillo, vado d'accordo con voi che per sopportarvi mi faranno santa!». «Teo intendeva dire che da quando è iniziata Domenica In siamo stati felici e sereni", aggiusta il tiro Francesco Paolantoni in versione pompiere. Sarà. C’è poi Ambra Angiolini, che in una lunga intervista a cuore aperto spiazza tutti parlando del suo ex marito Francesco Renga.

«Ho un rapporto stupendo con lui. Bello in modo diverso, era bello quando stavamo insieme da fidanzati, ed è bello adesso che non lo siamo. Molti sui social dicono: “Perché non siete rimasti insieme?”, ma la vita non la decidi e certe cose accadono, e l’idea di avere una forma brutta di rapporto con un uomo che ho amato follemente non mi andava. Non l’ho fatto per i figli, l’ho fatto per lui, per ricordare come mai avevo deciso che poteva essere l’uomo della mia vita», ma soprattutto del suo presente: «Non sono single, sono innamorata, ancora. Ma ho un problema. Non c’è serenità, io sono innamorata ma lui non lo sa, come da piccoli. Io sono fidanzata con lui, ma lui non sa di essere fidanzato con me». Ohibò. Ma forse leva meglio che a Giucas Casella, che ascolta con attenzione l’oroscopo di Paolo Fox. A chi è nato sotto il segno dello Scorpione come lui, l’astrologo consiglia di cogliere l’attimo. Detto fatto: «Mi sposo!», annuncia Giucas. Subito gelato: «Sì ma entro luglio». Diceva il saggio: presto che è tardi.