Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi dopo il raid americano in Venezuela. L'attore di "Una battaglia dietro l'altra" doveva ricevere un premio al Palm Springs International Film Festival, ma quanto accaduto a Caracas non lo ha reso possibile. A causa delle restrizioni del traffico aereo, introdotte per permettere lo spostamento del presidente venezuelano Nicolas Maduro, DiCaprio è rimasto bloccato e non è riuscito a lasciare St. Barts.

Come riporta Variety, subito prima di Capodanno, l'attore era stato paparazzato mentre si godeva la sua vacanza con familiari e amici. Tra questi, Jeff Bezos e Lauren Sanchez. "Non è riuscito a raggiungerci di persona questa sera a causa di imprevisti disagi nei viaggi e delle restrizioni dello spazio aereo", ha dichiarato un portavoce del festival. Che poi ha aggiunto: "Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. Il suo talento e la sua dedizione al mestiere continuano a ispirarci".