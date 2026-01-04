Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi dopo il raid americano in Venezuela. L'attore di "Una battaglia dietro l'altra" doveva ricevere un premio al Palm Springs International Film Festival, ma quanto accaduto a Caracas non lo ha reso possibile. A causa delle restrizioni del traffico aereo, introdotte per permettere lo spostamento del presidente venezuelano Nicolas Maduro, DiCaprio è rimasto bloccato e non è riuscito a lasciare St. Barts.
Come riporta Variety, subito prima di Capodanno, l'attore era stato paparazzato mentre si godeva la sua vacanza con familiari e amici. Tra questi, Jeff Bezos e Lauren Sanchez. "Non è riuscito a raggiungerci di persona questa sera a causa di imprevisti disagi nei viaggi e delle restrizioni dello spazio aereo", ha dichiarato un portavoce del festival. Che poi ha aggiunto: "Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. Il suo talento e la sua dedizione al mestiere continuano a ispirarci".
L'aeroporto internazionale di Palm Springs ha rilasciato una dichiarazione su X annunciando che i voli in partenza sono fermi a terra: "Gli aerei sono riusciti ad arrivare, sebbene alcuni voli in arrivo siano stati dirottati e si prevedono ritardi. Questo non riguarda specificamente PSP e sta interessando diversi aeroporti della California meridionale".