Leonardo DiCaprio, fermato dalla polizia a Ibiza: cos'è successo

giovedì 14 agosto 2025
1' di lettura

Leonardo DiCaprio fermato dalla polizia prima di andare a una festa a Ibiza, dove si trova in vacanza insieme alla fidanzata, la modella italiana Vittoria Ceretti. A quanto pare gli agenti della Guardia Civil non l'avrebbero riconosciuto e lo avrebbero sottoposto a un controllo. E' successo il mese scorso a poche centinaia di metri da una villa dove l'attore stava andando insieme ad altre star per partecipare a una festa privata organizzata dal cantante spagnolo Arón Piper.

Anche se il fatto risale a diverse settimane fa, il video dell'insolita scena è stato diffuso solo in queste ore ed è diventato subito virale. Nella breve clip si vede l'attore che aspetta in fila insieme alla compagna e ad altre decine di persone prima di essere perquisito dagli agenti. Secondo testimoni citati dai media spagnoli, la Guardia Civil gli avrebbe chiesto il documento d'identità. "Ogni invitato è stato perquisito e identificato", ha rivelato una fonte di Page Six, la rubrica di gossip del New York Post. Il controllo, dunque, era parte delle normali procedure di sicurezza della festa. Non si trattava di un'indagine mirata.

tagleonardo dicaprioibiza

