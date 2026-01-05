Libero logo
di Klaus Davilunedì 5 gennaio 2026
Big Luciano vola anche in replica

CHI SALE (“Pavarotti - L’uomo che emozionò il mondo” / Canale 5) Davvero una bella serata evento quella dedicata sabato a Luciano Pavarotti da Canale 5. Pavarotti - L’uomo che emozionò il mondo si è aggiudicato il prime time incollando alla tv 1.65 milioni di spettatori e raggiungendo il 14.7% di share, pur trattandosi di una replica. Ma al di lá dei dati, quello che ha convinto davvero è lo spettacolo messo in scena. Conduzione di livello affidata a Michelle Hunziker, tra i super ospiti presenti all’Arena di Verona anche Placido Domingo e Josè Carreras, oltre a big come Andrea Bocelli, Laura Pausini, Il Volo, Ligabue, Biagio Antonacci, Zucchero e Mahmood, un mix di opera lirica e pop, proprio ciò che ha reso immortale il grande maestro. Spulciando i dati, picchi di ascolto in Emilia Romagna del 17%; exploit per il target over 45 che arriva al 19%. Gli esperti della pianificazione pubblicitaria parlano di «funzione terapeutica» della scelta di Canale 5 che, in un periodo di ferie funestato da tragedie e conflitti internazionali, ha mandato in onda una sorta di “via di fuga” gradita dai telespettatori.

