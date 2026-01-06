Al Bano, il figlio Bido "doveva essere a Crans, cosa lo ha salvato"

Il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno a Crans-Montana, proprio nel locale della tragedia. A raccontarlo la stessa moglie del cantante. "Bido frequenta Le Constellation, il locale di Crans-Montana, in cui un incendio ha causato la morte di 40 giovani la notte di Capodanno. E ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera", racconta la showgirl al Corriere del Mezzogiorno, che aggiunge: "Bido si è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine (la sorella, ndr). La sua fidanzata, Emily, è del posto".

La Lecciso spiega le ore precedenti: "Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme. È una località bellissima. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti Al locale della strage. Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all'ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le varie alternative, c'era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation. Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati".