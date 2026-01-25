Affari Tuoi, ecco perché Herbert Ballerina è sparito

Negli ultimi giorni, Affari Tuoi su Rai1 è finito al centro delle chiacchiere televisive per l’improvvisa assenza di Herbert Ballerina, la spalla comica fissa di Stefano De Martino e uno dei personaggi più amati del game show. Con le sue gag surreali, nonsense e imprevedibili, Herbert era diventato in pochi mesi un elemento indispensabile, capace di spezzare il ritmo del gioco e conquistare il pubblico in studio e a casa.La sua scomparsa è stata notata subito, soprattutto in una puntata chiave: la prima dopo la morte del padre di De Martino.

Nessuna battuta fuori copione, nessuna comparsa folle: al suo posto, inizialmente, solo un cartonato con la sua immagine e la scritta “Torno subito”, una trovata ironica della produzione che ha divertito ma alimentato la curiosità.De Martino ha trasformato il “caso” in gag virali: ha scherzato sul non riuscire a trovarlo, ha invocato ironicamente Federica Sciarelli e “Chi l’ha visto?” (“Avvistato a Termini con cappotto di cachemire grigio”), e ha poi presentato la nuova arrivata, Martina Miliddi (ex allieva di Amici, ballerina talentuosa), con la battuta: “Avevo chiesto una ballerina alla Rai, ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina.

Ora che lui non c’è, è finalmente arrivata una ballerina”.I fan, su X e Instagram, si sono divisi: chi rimpiange le sue uscite uniche, chi apprezza il cambio fresco con Martina. Intanto, alcuni impegni teatrali di Herbert risultano rinviati senza spiegazioni ufficiali, e non è arrivata alcuna dichiarazione diretta dal comico o dalla produzione.Secondo fonti recenti, l’assenza è dovuta a motivi personali (nulla di grave), e il ritorno è atteso presto, anche se al momento il programma sembra risentire della mancanza del suo tocco comico unico. Resta uno dei piccoli “misteri” più chiacchierati della TV italiana di questo periodo, con il pubblico che continua a chiedere a gran voce: “Herbert, torna presto!”.