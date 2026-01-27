Affari Tuoi, l'arma segreta di De Martino? Martina

Nei giorni scorsi, gli addetti ai lavori hanno notato un guizzo di Stefano De Martino che raggiunge - o comunque accorcia le distanze - dal competitor di Canale 5, la Ruota della fortuna, game che dall’estate scorsa supera regolarmente Raiuno.

Nella sfida di domenica scorsa, l’Auditel ha registrato un 23.3% di share di Affari tuoi contro il 23.8%% di share per Gerry Scotti e la sua Ruota. Quale sarà il motivo dell’exploit? Beh, viene da pensare al recente arrivo di una nuova leggiadra presenza al fianco di De Martino, una presenza femminile. Si tratta dell’ex ballerina di Amici Martina Miliddi, 26 anni, sarda, già ammirata nel video che conclude il film campione d’incassi Buen Camino, in cui balla a ritmi spagnoli al fianco di Checco Zalone nel pezzo comico Prostata Eflamada. Bella, mora, capelli corti a caschetto, frizzante e scatenata. Inizialmente Martina è arrivata per sostituire il comico Herbert Ballerina, assente per ragioni non comunicate.

La scelta degli autori, con lei, ha segnato un cambio di registro: meno comicità surreale, più movimento e presenza scenica. Miliddi ha animato le ultime puntate con brevi coreografie insieme ai concorrenti, portando una cifra diversa, ma riconoscibile. Così come La Ruota della fortuna conta sulla bellezza di Samira Lui, pure molto brava, così Raiuno è corsa ai ripari portando un tocco “di tv anni Ottanta” per rimpolpare gli ascolti. La bella ragazza. Un grande classico del piccolo schermo, dalla famosa scossa dell’Eredità a Striscia la notizia, che quest’anno conta su ben sei veline. Se poi aggiugiamo il talento, si fa bingo. Per Martina si tratta di un’ulteriore tappa di un percorso iniziato con Amici e proseguito anche al cinema, con la recente partecipazione al film campione d’incassi di Zalone. I rumors parlano di una possibile presenza stabile nel programma dei pacchi di Raiuno. D’altra parte, squadra che vince non si cambia.