Jannik Sinner, occhio alla foto del compleanno: spunta un pesantissimo indizio

Jannik Sinner compie 25 anni e lo fa con un sorriso che dice parecchio. Una foto sui social, qualche parola per ringraziare chi gli ha fatto gli auguri e niente di più. Nessuna grande celebrazione mostrata al pubblico, nessun messaggio particolare. Eppure quello scatto arriva in un momento delicato e sembra soprattutto voler tranquillizzare tutti: Jannik sta bene, o comunque abbastanza da guardare con fiducia al prossimo obiettivo. Che si trova dall’altra parte dell’Atlantico.
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Il compleanno, questa volta, Sinner lo ha trascorso in Italia. Una rarità negli ultimi anni, visto che il calendario del tennis lo porta praticamente senza sosta in giro per il mondo. Ma la pausa è ormai agli sgoccioli. Il prossimo appuntamento sono gli US Open, dove il numero uno del mondo sarà chiamato a difendere il suo ruolo di favorito. In mezzo ci sono state le rinunce a Montreal e Cincinnati. Due forfait che hanno alimentato qualche dubbio di troppo, soprattutto per le condizioni del ginocchio. Sinner, però, ha scelto di non rischiare e di concentrarsi sul torneo che conta davvero.
Jannik Sinner, tam tam impazzito a Torino: dove ha passato il FerragostoPer la prima volta dopo diversi anni, Jannik Sinner festeggerà il compleanno in Europa, lontano dai campi america...
Il lavoro al J Medical di Torino è proseguito per quasi due settimane e ora sono previsti gli ultimi controlli prima della partenza per gli Stati Uniti. Del resto, se c’è un motivo per festeggiare, non manca certo. Sinner si presenta al suo 25° compleanno con cinque Slam, 30 titoli complessivi, tutte le categorie di Masters 1000 già vinte, due Coppe Davis e due Atp Finals. E intanto da oggi, lunedì 17 agosto, comincerà la sua 85ª settimana consecutiva da numero uno ATP. Gli US Open, intanto, scatteranno domenica 30 agosto e termineranno il 13 settembre. Per Sinner l’esordio dovrebbe arrivare tra il 31 agosto e il primo settembre, anche se bisognerà attendere il programma ufficiale. Quella foto, insomma, non è una conferma medica e non può esserlo. Ma il sorriso è un segnale. Dopo settimane di dubbi e discussioni, Sinner sembra aver scelto la risposta più semplice: meno parole, più lavoro.
Thank you all for the nice birthday wishes ❤️ pic.twitter.com/fHIMYtFReX— Jannik Sinner (@janniksin) August 16, 2026