Jannik Sinner, occhio alla foto del compleanno: spunta un pesantissimo indizio

Jannik Sinner compie 25 anni e lo fa con un sorriso che dice parecchio. Una foto sui social, qualche parola per ringraziare chi gli ha fatto gli auguri e niente di più. Nessuna grande celebrazione mostrata al pubblico, nessun messaggio particolare. Eppure quello scatto arriva in un momento delicato e sembra soprattutto voler tranquillizzare tutti: Jannik sta bene, o comunque abbastanza da guardare con fiducia al prossimo obiettivo. Che si trova dall’altra parte dell’Atlantico.

Sinner, "sospendete questa pratica": l'appello di Daniele Novara "Docenti sospendete questa pratica". È l'invito che il pedagogista Daniele Novara rivolge agli inse...

Il compleanno, questa volta, Sinner lo ha trascorso in Italia. Una rarità negli ultimi anni, visto che il calendario del tennis lo porta praticamente senza sosta in giro per il mondo. Ma la pausa è ormai agli sgoccioli. Il prossimo appuntamento sono gli US Open, dove il numero uno del mondo sarà chiamato a difendere il suo ruolo di favorito. In mezzo ci sono state le rinunce a Montreal e Cincinnati. Due forfait che hanno alimentato qualche dubbio di troppo, soprattutto per le condizioni del ginocchio. Sinner, però, ha scelto di non rischiare e di concentrarsi sul torneo che conta davvero.

Jannik Sinner, tam tam impazzito a Torino: dove ha passato il Ferragosto Per la prima volta dopo diversi anni, Jannik Sinner festeggerà il compleanno in Europa, lontano dai campi america...