L'ultima danza del coreografo che lanciò la Fracci

È il 26 giugno 1973: dopo una tournée straordinaria negli Stati Uniti, il celebre coreografo John Cyril Cranko si imbarca a Philadelphia. Il suo volo lo riporterà a Stoccarda dove dal 1961 è il Direttore della Scuola di Balletto della città. John è particolarmente soddisfatto ma anche molto stanco e per dormire al meglio in aereo, ingerisce una pillola che gli procura un coma allergico dal quale non si riprenderà più, nonostante l’impegno di alcuni medici a bordo e l’idea di atterrare a Dublino dove una ambulanza è in attesa per trasportarlo in ospedale, purtroppo inutilmente.

Al momento del decesso, Cranko è certamente il più importante coreografo al mondo. Nato il 15 agosto 1927 a Rustenburg nel Transvaal in Sudafrica, nel 1945 crea la sua prima coreografia su musica della suite “Histoire du soldat” di Igor Stravinskij per il Cape Town Ballet Club. L’anno dopo si trasferisce a Londra e studia presso la Sadler’s Wells Ballet School prendendola decisione di dedicarsi alla coreografia a tempo pieno: a 23 anni è coreografo stabile del Sadler’s. Nel 1951 crea il balletto comico “Pineapple Poll” su musica di Arthur Sullivan e nel 1954 si cimenta con Charles Mackerras in “Lady and The Food” su musiche di Giuseppe Verdi. Lo stesso anno inizia la collaborazione con Benjamin Britten che si protrarrà per molti anni con reciproche soddisfazioni professionali. È poi del dicembre 1955 la rivista musicale “Cranks” al Watergate Theatre di Londra, trasferita dopo 250 rappresentazioni a Broadway. Nel 1957 torna in Europa con “La Belle Hélène” per il Balletto dell’Opéra di Parigi.