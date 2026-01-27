L'ultima danza del coreografo che lanciò la Fracci

È il 26 giugno 1973: dopo una tournée straordinaria negli Stati Uniti, il celebre coreografo John Cyril Cranko si imbarca a Philadelphia. Il suo volo lo riporterà a Stoccarda dove dal 1961 è il Direttore della Scuola di Balletto della città. John è particolarmente soddisfatto ma anche molto stanco e per dormire al meglio in aereo, ingerisce una pillola che gli procura un coma allergico dal quale non si riprenderà più, nonostante l’impegno di alcuni medici a bordo e l’idea di atterrare a Dublino dove una ambulanza è in attesa per trasportarlo in ospedale, purtroppo inutilmente.
Al momento del decesso, Cranko è certamente il più importante coreografo al mondo. Nato il 15 agosto 1927 a Rustenburg nel Transvaal in Sudafrica, nel 1945 crea la sua prima coreografia su musica della suite “Histoire du soldat” di Igor Stravinskij per il Cape Town Ballet Club. L’anno dopo si trasferisce a Londra e studia presso la Sadler’s Wells Ballet School prendendola decisione di dedicarsi alla coreografia a tempo pieno: a 23 anni è coreografo stabile del Sadler’s. Nel 1951 crea il balletto comico “Pineapple Poll” su musica di Arthur Sullivan e nel 1954 si cimenta con Charles Mackerras in “Lady and The Food” su musiche di Giuseppe Verdi. Lo stesso anno inizia la collaborazione con Benjamin Britten che si protrarrà per molti anni con reciproche soddisfazioni professionali. È poi del dicembre 1955 la rivista musicale “Cranks” al Watergate Theatre di Londra, trasferita dopo 250 rappresentazioni a Broadway. Nel 1957 torna in Europa con “La Belle Hélène” per il Balletto dell’Opéra di Parigi.
Valeria Marini ricorda Valentino, la lite col cameraman: "Allontanati!"Valeria Marini è stata protagonista di un video diventato virale sui social ripreso fuori dal palazzo della Fonda...
Il successo definitivo esplode il 26 luglio 1958 quando John presenta a Venezia il Balletto “Romeo e Giulietta” con musica di Sergej Prokofiev e la partecipazione della quasi sconosciuta al grande pubblico Carla Fracci. Per entrambi (e la conferma di Mario Pistoni quale Romeo) è la consacrazione. Nel 1961 Cranko si trasferisce a Stoccarda quale Direttore del locale Balletto e quella che può apparire come una diminutio professionale, si trasforma invece in una serie di successi con artisti quali Jiri Kylian, John Neumeier e William Forsythe, diventati insuperabili a New York presso il Metropolitan Opera House nel 1969. Dopo il suo improvviso e drammatico decesso, l’assistente e coreografa Georgette Tsinguirides, di origine greca ma nata a Stoccarda ed oggi quasi centenaria, proseguì l’attività di John con ottimo consenso e tuttora sostiene i giovani che vogliono cimentarsi nel balletto attraverso il premio John Cranko Award.