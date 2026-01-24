Libero logo
Valeria Marini ricorda Valentino, la lite col cameraman: "Allontanati!"

sabato 24 gennaio 2026
Valeria Marini è stata protagonista di un video diventato virale sui social ripreso fuori dal palazzo della Fondazione PM23 a Roma, dove si trovava per rendere omaggio allo stilista Valentino Garavani. Mentre rilasciava un'intervista ai giornalisti, un cameraman si è avvicinato eccessivamente al suo viso con la telecamera, mettendola visibilmente a disagio. La showgirl ha reagito spingendo via l'obiettivo e esclamando: "Allontanati, per favore".

Poi ha spiegato il motivo con chiarezza: "È meglio che si veda il palazzo. Non ti avvicinare troppo… è meglio che si veda Palazzo Valentino perché io non sono né truccata né niente". Senza trucco e probabilmente non preparata per un primo piano ravvicinato, Marini ha preferito che l'inquadratura includesse lo storico edificio (sede della fondazione legata alla maison Valentino) piuttosto che il suo volto al naturale. Senza trucco e probabilmente non preparata per un primo piano ravvicinato, Marini ha preferito che l'inquadratura includesse lo storico edificio (sede della fondazione legata alla maison Valentino) piuttosto che il suo volto al naturale. Il gesto, seppur deciso, non è apparso aggressivo, ma è stato interpretato come un momento di imbarazzo genuino e umano.

valeria marini
valentino

Claudio Brigliadori
Klaus Davi