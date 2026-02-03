Vasco Rossi si trasforma in fumetto per Bonelli

Vasco Rossi diventa un fumetto. Il Blasco nazionale, quello che, partito da Zocca, ha conquistato tre generazioni cantando le gesta della sua Vita spericolata, stavolta diventa davvero un eroe grazie all'editore Sergio Bonelli, storico marchio dei graphic novel italiani che in questo inizio 2026 ha scelto di puntare proprio su Vasco Rossi. L'annuncio non è arrivato da un comunicato ma direttamente dai social del rocker che “abusivamente” con un'illustrazione ruvida, in bianco e nero, e una frase che sa di manifesto esistenziale ha anticipato l'uscita del biopic dedicato a una vita intera trasformata in racconto disegnato.

Detto ciò, va anche precisato che non si tratta di un vero debutto. Vasco, infatti, ha già flirtato in passato con gli eroi dei cartoon. I lettori più attenti ricordano le incursioni nell'universo di Dylan Dog, tra speciali ispirati a canzoni simbolo come Albachiara, Sally e Jenny, e contributi che mischiavano musica, parole e interviste. Negli ultimi anni, inoltre, l'editore Bonelli ha accelerato il dialogo con la cultura pop, coinvolgendo altri protagonisti della musica come il rapper Caparezza. Ora tocca a Vasco, che in poche ore ha acceso l'entusiasmo dei fan online, i quali, pensando a «una favola lunga una vita» pensano alla vita di Vasco ma, proprio come ha insegnato il Kom, ognuno può anche pensare alla propria. Perché la magia di Vasco è questa: vivere e cantare semplice. Proprio come nelle favole.