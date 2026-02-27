Libero logo
Sanremo 2026, Conti svela: "Vasco Rossi al festival? Cosa mi ha detto"

di
venerdì 27 febbraio 2026
Sanremo 2026, Conti svela: "Vasco Rossi al festival? Cosa mi ha detto"

1' di lettura

"Quest'anno a Sanremo... Non ci vengo": Vasco Rossi lo avrebbe detto ironicamente a Carlo Conti dietro le quinte di un suo concerto a Firenze. Lo ha raccontato il conduttore stesso in diretta a Sanremo parlando con Laura Pausini. "Mi fa pure gli scherzi capito?", ha aggiunto con tono scherzoso il direttore artistico. La Pausini a quel punto ha fatto un'imitazione del collega, salutandolo e chiamandolo "Il re". 

Conti ha svelato l'aneddoto dopo l'esibizione di Tommaso Paradiso con gli Stadio sulle note de "L'ultima luna", un classico del 1979 di Lucio Dalla. Con oltre quarant'anni di carriera e la vittoria al Festival di Sanremo nel 2016, gli Stadio rappresentano una delle realtà più solide del pop d'autore italiano. Tommaso balla, sempre con il tutore sulla mano, il pubblico tiene il ritmo battendo le mani. Paradiso e gli Stadio hanno voluto anche rendere omaggio Lucio Dalla e lo storico batterista del gruppo Giovanni Pezzoli. Laura poi ha cantato a cappella "Un Senso" scritta da Vasco Rossi insieme a Gaetano Curreri. 

Subito dopo è stata la volta del duo Colombre e Maria Antonietta con Brunori Sas: vocalità importanti per cantare Il mondo. Una cover che ha entusiasmato tutti in platea e sui social. 

