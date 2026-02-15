Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Le donne delle nevi dominano in video

di Klaus Davidomenica 15 febbraio 2026
Le donne delle nevi dominano in video

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (Olimpiadi Invernali) Ascolti calcistici giovedì per le due nostre protagoniste alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Federica Brignone, medaglia d’oro nel Super G, e Francesca Lollobrigida, oro nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Boom per Rai 2 che con Brignone nella fascia del mezzogiorno ha sfiorato 2,5 milioni di spettatori col 27.1% di share mentre nel tardo pomeriggio con Lollobrigida ha superato 2,4 milioni di teste col 22.5% di share. Picchi superiori al 30% di share anche durante le premiazioni con l’inno nazionale. Superano il 30% pure i giovanissimi 8/14 anni e 15/24 anni. Punte oltre il 35% in Valle d’Aosta, Lazio, Veneto, Trentino A.A. e Lombardia. Oltre 150mila utenti connessi dai device per la discesa trionfale di Brignone, 80mila per la seconda vittoria della “Lollo”. Numeri “monstre” che cementano il successo dei Giochi, confermato anche dall’impresa di Arianna Fontana, il cui argento nei 500 metri di short track, che le ha permesso di diventare l’atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi, ha coinvolto 2,6 milioni di spettatori su Rai 2.
 

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, clamoroso: come si chiama il fidanzato di Andrea

Affari Tuoi, clamoroso: come si chiama il fidanzato di Andrea

Redazione
L'Eredità, Stefano interrompe Marco Liorni: "Vuoi sposarmi?". Clamoroso in studio

L'Eredità, Stefano interrompe Marco Liorni: "Vuoi sposarmi?". Clamoroso in studio

Redazione
Costantino a Ciao Maschio: "Lele mora pensava di essere intoccabile". E su Costanzo e Maria: "Quando hanno capito che facevo ascolti, hanno spinto"

Costantino a Ciao Maschio: "Lele mora pensava di essere intoccabile". E su Costanzo e Maria: "Quando hanno capito che facevo ascolti, hanno spinto"

Sanremo 2026, Argentero sgancia il siluro su Conti: "Sono stufo di aspettare, non vado"

Sanremo 2026, Argentero sgancia il siluro su Conti: "Sono stufo di aspettare, non vado"