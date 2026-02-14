Sanremo 2026, Argentero sgancia il siluro su Conti: "Sono stufo di aspettare, non vado"

Luca Argentero ha raccontato un episodio curioso e un po' surreale durante la sua partecipazione a "Splendida Cornice", il programma di Geppi Cucciari in onda il giovedì in prima serata su Rai 3. L’attore piemontese ha svelato di essere stato contattato circa due settimane fa dallo staff di Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo 2026, per una possibile partecipazione alla kermesse.

Tuttavia, da quel momento non ha più ricevuto alcuna chiamata, messaggio o conferma, finendo di fatto "ghostato" dall’organizzazione.Con il suo tipico tono ironico e autoironico, Argentero ha commentato la situazione davanti al pubblico in studio: "A questo punto dovrei saperlo, quindi significa che no". Tra le risate generali e qualche battuta amara, ha aggiunto scherzando: "Anche se fosse, adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare".

L’aneddoto ha scatenato l’ilarità di Geppi Cucciari, che ha definito l’accaduto un classico caso di "ghosting" televisivo, termine ormai entrato nel linguaggio comune per indicare sparizioni improvvise dopo un primo contatto.La rivelazione arriva in un momento di grande fermento per l’edizione 2026 di Sanremo, con Conti al timone e continue indiscrezioni su ospiti, co-conduttori e sorprese in programma. Argentero, reduce da successi televisivi e cinematografici e con una popolarità consolidata, sembrava un nome plausibile per un ruolo da ospite o forse qualcosa di più strutturato. L’attesa prolungata senza riscontri ha però lasciato l’attore deluso, ma non rancoroso