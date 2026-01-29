Prostata, l'effetto-Checco Zalone: cosa sta accadendo negli ospedali

Ha fatto la storia del cinema italiano, Checco Zalone, ma il suo Buen Camino sta letteralmente cambiando la vita degli italiani anche in ospedale, tanto che l'urologo Roberto Piccinni, che dell'attore pugliese (al secolo Luca Medici) è stato anche compagno di liceo, al Corriere della Sera parla di un vero e proprio "effetto Zalone". Da Natale a oggi, infatti, sulla scia de messaggio lanciato dal film campione d'incassi, si è registrato un aumento di pazienti che chiedono di essere visitati per disturbi alla prostata. "Lo abbiamo notato tutti, un aumento di circa il 40%", è il dato snocciolato dal dottor Piccinni, conversanese dirigente medico all’ospedale Di Venere di Carbonara.

Il professore tiene a precisare che non è unito a Zalone da interessi di sorta. Nessuno spot, insomma: "Non abbiamo rapporti di amicizia o personali. Frequentavamo lo stesso liceo, ci si conosceva di vista, come succedeva in scuole non molto grandi. Già allora organizzava il liceo show, aveva una comicità naturale. Ma le nostre strade si sono divise lì".

Le scene sulla prostata in Buen Camino, con tanto di esilarante canzoncina finale ("Con la prostata che duele manco Pablo po Escobar"), "non sono state certo pensate per me. Qualcuno avrà suggerito di raccontare quei sintomi in quel modo. Il punto è l’effetto che hanno prodotto", sottolinea ancora il medico. "Abbiamo registrato un aumento delle richieste di visite urologiche. Non è una percezione individuale: ne abbiamo parlato anche tra colleghi. L’incremento riguarda soprattutto uomini relativamente giovani".

