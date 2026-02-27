Sanremo 2026, disastro di Belen Rodriguez: prende il microfono in ritardo e...

Belen Rodriguez è spuntata sul palco dell'Ariston e si rende subito protagonista di una gaffe clamorosa. La showgirl ha partecipato al videoclip di Samurai Jay, che è un cantante in gara al Festival di Sanremo. In teoria doveva esibirsi con l'arista. In pratica è arrivata in ritardo, portandosi troppo tardi il microfono alla bocca e sfalsando il lip sync. Risultat' Ha svelato a tutti l'utilizzo del playback.

La showgirl argentina si esibirà anche nel corso della quarta serata, sempre con Samurai Jay. Belen Rodriguez duetterà con il cantante sulle note di "Baila Morena" di Zucchero. Ma in tanti si sono chiesti come sia riuscito Samurai a convincerla a salire sul palco dell'Ariston. A svelare ogni tipo di dubbio ci ha pensato il diretto interessato con un'intervista su Open: "Lei è veramente una grande, si è comportata in modo super umano, si è creato un rapporto fantastico tra me e lei, perché è una persona super disponibile, super professionale, ed è Belen Rodríguez, quindi non sono cose scontate queste qui. È successo tutto nel modo più spontaneo e genuino possibile, non è servita nessuna convinzione particolare, lei ha sentito il brano, anche perché la prima cosa che mi ha detto è stata: 'Guarda, io sono una rompi, se la cosa non mi piace non la faccio!'. Bellissimo, mi è piaciuta tanto subito, è stata tirata dentro, abbiamo fatto le prove, si è creata una bellissima sintonia, tutto molto spontaneo".



