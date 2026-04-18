Sinner, la vergogna dei suoi contro Musetti. Esplode anche Bertolucci

Le posizioni dei due tennisti italiani, tra i più grandi nella storia della nostra racchetta, è chiara: Sinner a dominare le classifiche, con l'obiettivo di scrivere la storia di questo sport. Musetti, attualmente numero 9 nel ranking Atp, con un occhio sulla Top 5 e un pensiero a ottenere grandi risultati negli Slam, dopo lo sfortunato infortunio che l'ha frenato sul più bello agli Australian Open. Eppure, anziché sostenere il nostro movimento, gli ultrà di Jannik si sono travestiti da hater e leoni da tastiera, pubblicando commenti velenosi, sfottò e veri e propri insulti contro il carrarino. E pensare che proprio Sinner, soprattutto durante il caso Clostebol, ha dovuto subire sulla propria pelle fango e attacchi proditori su X, Facebook e Instagram da parte di tanti tifosi avversari, senza contare l'eterno duello tra "sinnerisi" e "alcaraziani".

Musetti, dopo aver superato Moutet con colpi da maestro, ha patito una condizione fisica ancora non ottimale e ha ceduto il passo ad Arthur Fils. Una crescita lenta ma costante, quella di Lorenzo, eppure come detto su X piovono critiche feroci: "Cosa deve succedere perché Musetti vinca un torneo? Torneo senza Sinner e Alcaraz e si fa spolverare da Fils. Lu talentu, l'esteta", scrive uno. "Solito pollo. Fils è molto più degno di lui della top 10, Musetti subito fuori, non merita di stare là", "Noi brutti e cattivi che non lodiamo uno che non vince niente dal 2022, ah già ha vinto l'importantissimo bronzo alle olimpiadi solo 2 anni fa, facciamocelo bastare altrimenti frigna e frignano i suoi lacchè giornalisti". Un accanimento contro il quale ha protestato anche Paolo Bertolucci, gloria del tennis azzurro, ex capitano di Davis, componente della squadra vincitrice dell'Insalatiera nel 1976 (la prima) e oggi tra i più apprezzati commentatori del circuito. "Inspiegabili le cattiverie che si leggono su Lorenzo Musetti per aver perso a Barcellona - ha scritto su X il sodale di Adriano Panatta -. Si può tifare per un giocatore senza denigrarne un altro".