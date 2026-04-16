Tinto Brass, dramma e denuncia: "Prigioniero in casa da tre mesi"

Imprigionato nella sua stessa casa. È questo il dramma che ha sconvolto Tinto Brass e gli altri abitanti di Isola Farnese a Roma, il borgo in cui il regista veneziano ha scelto come suo buen ritiro. A raccontare l'accaduto è la moglie Caterina Varzi, diventata vicepresidente del Comitato a tutela dei residenti di Isola Farnese costituitosi tra cittadini.

"Siamo a un passo dal presentare un esposto alla Procura della Repubblica e dal fare un esposto alla Corte dei Conti: a fronte di un milione di euro stanziato per l’emergenza, la gestione dei fondi e l’inerzia amministrativa richiedono un accertamento immediato. Una denuncia che stiamo per fare come comitato e io e Tinto personalmente", spiega al Corriere della Sera.