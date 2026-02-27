Sanremo 2026, mistero-Carlo Conti: perché è fuggito dalla conferenza stampa

Carlo Conti ha lasciato in anticipo la conferenza stampa di Sanremo 2026 in vista della quarta serata. "Scusate devo andare perché mi stanno arrivando delle cose e ci saranno delle nuove sorprese", ha detto il direttore artistico senza svelare nulla e lasciando l'amaro in bocca ai presenti. In vista della nuova puntata, però, il conduttore si è sbilanciato nel dire che la serata di oggi "sarà una grande festa e ci saranno anche diverse sorprese che non mi aspettavo e che devo andare a organizzare".

Prima di andare via, il conduttore ha ringraziato "per il bellissimo risultato di ieri sera. Sapete che non faccio proclami ma il record nella terza serata non è scontato, di solito si scende e invece qui si sale". A proposito della struttura del Festival ha aggiunto: "Tutti noi, ciascuno a suo modo, fa il Festival come lo ha impostato Pippo Baudo: le cinque serate, gli ospiti, anche le polemiche. Poi ognuno ci mette del proprio, negli ultimi dodici anni ma anche prima nei Festival di Bonolis o della Clerici, c'è sempre l'elemento di gara e intorno lo show con comici e ospiti. Lo schema è lo stesso e gli italiani mostrano di gradirlo molto".