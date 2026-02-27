Libero logo
Sanremo 2026, mistero-Carlo Conti: perché è fuggito dalla conferenza stampa

venerdì 27 febbraio 2026
2' di lettura

Carlo Conti ha lasciato in anticipo la conferenza stampa di Sanremo 2026 in vista della quarta serata. "Scusate devo andare perché mi stanno arrivando delle cose e ci saranno delle nuove sorprese", ha detto il direttore artistico senza svelare nulla e lasciando l'amaro in bocca ai presenti. In vista della nuova puntata, però, il conduttore si è sbilanciato nel dire che la serata di oggi "sarà una grande festa e ci saranno anche diverse sorprese che non mi aspettavo e che devo andare a organizzare".

Prima di andare via, il conduttore ha ringraziato "per il bellissimo risultato di ieri sera. Sapete che non faccio proclami ma il record nella terza serata non è scontato, di solito si scende e invece qui si sale". A proposito della struttura del Festival ha aggiunto: "Tutti noi, ciascuno a suo modo, fa il Festival come lo ha impostato Pippo Baudo: le cinque serate, gli ospiti, anche le polemiche. Poi ognuno ci mette del proprio, negli ultimi dodici anni ma anche prima nei Festival di Bonolis o della Clerici, c'è sempre l'elemento di gara e intorno lo show con comici e ospiti. Lo schema è lo stesso e gli italiani mostrano di gradirlo molto".

Conti ha poi lasciato la parola a Bianca Balti, tornata all'Ariston a un anno di distanza. Tornare al festival di Sanremo "è un'emozione grandissima", ha commentato la modella che stasera sarà al fianco di Conti e Laura Pausini alla conduzione del 76° Festival. "Carlo Conti ha detto che sarà una festa bellissima. A me non piacciono le feste, sono molto snob, ma sono felicissima di essere stata invitata", ha concluso poi scherzando. 

carlo conti
sanremo 2026

