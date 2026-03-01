Sanremo, le Bambole di pezza e la scritta sul seno. All'Ariston parte il coro

La vulgata progressista già da giorni recita "Festival di Sanremo di destra". Piuttosto bizzarro, visto che sul palco dell'Ariston dalla prima alla serata finale di sabato sera si sono visti solo gesti "di sinistra".

Poche ore fa, nella notte che ha incoronato due vincitori napoletani, Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì (davanti alla sorpresa Sayf e a Ditonellapiaga) e Stefano De Martino (formalmente designato, in diretta, da Carlo Conti come conduttore e direttore artistico per l'edizione 2027) sono stati tanti i pensieri che i cantanti in gara e il pubblico a teatro ha dedicato all'Iran nel giorno dell'attacco di Israele e Stati Uniti che ha portato alla morte della Guida Suprema Khamenei.