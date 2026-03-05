Sal Da Vinci vuota il sacco: "Cosa devo a Stefano De Martino"

Se Sal Da Vinci è stato il grande trionfatore dell'ultimo Festival di Sanremo lo deve soprattutto a Stefano De Martino. Il cantante napoletano ha conquistato gli italiani grazie alla sua "Per sempre sì". Un inno all'amore e alla napoletanità, che ha saputo far innamorare tutti i telespettatori di Carlo Conti con la speranza di suscitare le stesse emozioni anche al pubblico dell'Eurovision. Ma nella sua vittoria c'è anche uno zampino di Stefano De Martino, che tra l'altro sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo.

Il conduttore di Affari tuoi, infatti, era solito far ballare i concorrenti del suo programma sulle note di "Rossetto e caffè", il grande successo che ha fatto conoscere Sal Da Vinci al grande pubblico. “Quella canzone mi ha cambiato la vita… In un momento in cui la musica andava da un’altra parte, ha riportato sulla scena la melodia…”, ha spiegato il cantante napoletano. "Siamo amici - ha detto Sal Da Vinci parlando di Stefano De Martino -, ci sentiamo spesso… Lui è una persona affettuosa e ha contribuito al successo di Rossetto e caffè, che aveva già vinto un disco di platino…”. Infine, anche una piccola stoccata a Pippo Baudo: “Lui non mi ha mai preso, ma l’anno scorso quando mi sono esibito con i The Kolors mi ha telefonato… E’ stato molto tenero con me…”.