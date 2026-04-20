Escort per calciatori di Serie A a Milano, bomba-Fiorello: "Ecco cosa chiedevano"

Un caso torbido, proibito, scuote la Milano-bene: un giro di escort. Un'inchiesta che punta anche verso alcuni calciatori di Serie A, di cui ancora non sono emersi i nomi. Una vicenda, chiacchieratissima, che scatena anche l'ironia di Fiorello, lo showman che entra a gamba tesa sulla vicenda nel corso de La Pennicanza, il format che conduce con Fabrizio Biggio su Rai Radio 2, il tutto nella puntata di lunedì 20 aprile. Nel corso della trasmissione, Fiorello commenta con il suo stile pungente le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, secondo cui il presunto giro coinvolgerebbe diversi protagonisti del calcio italiano. Tra battute e sarcasmo, lo showman scherza: "Se ne sono accorti perché chiedevano appuntamenti da 90 minuti e in alcuni casi anche il Var per rivedere alcuni momenti!".

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La puntata prosegue con la consueta leggerezza, nel dettaglio con il ritorno dell’imitazione di Al Bano. Tra ricordi e gag, il racconto si trasforma in una sequenza di aneddoti legati al passato e al rapporto con Pupo: "L'ho conosciuto nel 1978, allo Zecchino d'Oro... mi dissero 'scegli un bambino con cui duettare' e scelsi lui! È stato uno dei primi casi di bodyshaming... un pochino si è offeso! Così feci un gesto per farmi perdonare. Venne Malgioglio a casa mia, a Cellino, e mi disse: ti offro questa canzone, 'Gelato al cioccolato'... alla seconda strofa, mio padre prese il troncarami, Malgioglio sta ancora scappando! Così, andai da Pupo e dissi: te la offro. Io non la posso cantare, mi piace la lasagna!".

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Spazio anche all’approfondimento, con l’intervento in collegamento di Monica Maggioni, che presenta il programma Newsroom in onda su Rai3: "Parleremo dei padroni del mondo. Xi Jinping, Putin, Trump... un sacco di dettagli ci fanno capire che sono davvero i padroni, la loro idea di cosa fare del mondo è chiarissima. Ci sono perfettamente, non ci fanno: si distraggono su altro, ma sui loro interessi ci sono perfettamente. Trump? A tratti uno ha la sensazione che sia fuori di zucca. Ma se vai a vedere i conti in banca ti accorgi che è fuori ma ogni tanto ci capisce benissimo!".